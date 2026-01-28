El viento alcanza en Elche los 116 kilómetros por hora y provoca caída de árboles, palmeras, carteles publicitario o toldos

Como anunciaba desde hace días la previsión meteorológica, el viento ha arrecido en la tarde de este miércoles.

En Elche, la racha de viento más fuerte se ha registrado en el barrio Altabix-Universidad, siendo medida por la estación meteorológica de ‘Tiempoelche.com’ y que ha alcanzado los 116 kilómetros por hora.

En el municipio ilicitano, en apenas cuatro horas, entre las 12:00 y las 16:00 horas, se han registrado 71 llamadas telefónicas a los servicios de emergencias por incidencias provocadas por el viento.

La caída de carteles publicitario, piezas de uralitas, cornisas y antenas de televisión ha provocado la realización de casi medio centenar de servicios. También se han registrado en ese periodo la caída de cinco palmeras y de trece árboles, algunos de gran porte como uno que se ha precipitado a la vía pública en la calle Tomás y Valiente del barrio de Carrús, en las inmediaciones del Jardín Primero de Mayo.

Otros efectos del fuerte viento ha sido daños provocados en vallados de obras y de parcelas privadas, el desprendimiento de toldos de viviendas y el arrastre de numerosos contenedores de basura, que han acabado colocados invadiendo carriles de circulación y aceras.

Contenedor de basura movido y tumbado por el viento en la avenida Jubalcoy de Elche. | Onda Cero Elche

Asimismo, los servicios de emergencias se han visto obligados a intervenir para extinguir el incendio originado en el interior de una finca de la pedanía de Las Bayas donde sus ocupantes estaban realizando una barbacoa.