El mes de enero se despide en Elche, Crevillent y Santa Pola con sol y viento fuerte, que remitirá en un estreno nublado de febrero

Este mes de enero se despide con sol y febrero se va a estrenar con nubosidad.

El sábado va a ser un día bastante soleado, mientras que el domingo pasará a ser nuboso con temperaturas en descenso.

El viento fuerte vuelve el sábado y, no en vano, durante su madrugada estará activado el aviso naranja (riesgo importante) de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento de componente oeste-noroeste que puede alcanzar rachas de 90 kilómetros por hora (km/h). Ese aviso se mantendrá hasta mediodía del último día del mes de enero, al tiempo que desde ese momento y hasta 18:00 horas se pasará a aviso amarillo por posibilidad de rachas de 80 km/h.

De cara al domingo, los avisos meteorológicos desparecerán porque se espera que el viento remita y sople ya flojo.

Aviso amarillo por viento este viernes

Para este viernes se apunta a un día soleado y con viento moderado que ha llevado a la Aemet a activar en el sur de la provincia de Alicante el aviso amarillo (riesgo bajo) por posibilidad de rachas de viento que podrían alcanzar los km/h. En principio ese aviso se va a mantener durante todo el día.

No se descarta que avanzada la noche pueda llover de forma débil y puntual y las temperaturas máximas van a bajar un poco respecto a las de ayer. El termómetro va a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola los 19 grados centígrados.