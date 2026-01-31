El Elche anuncia el regreso de Gonzalo Villar en el descanso del partido contra el Barça

Ya es oficial. Gonzalo Villar regresa al Elche. El club franjiverde ha aprovechado el descanso del partido contra el Barcelona para anunciar el fichaje del centrocampista murciano. Llega cedido con opción de compra desde el Dinamo de Zagreb croata.

Villar se marchó al Valencia tras formarse en la cantera del Elche. Después regreso a la entidad franjiverde y fue importante a las órdenes de Pacheta en Segunda División. En el mercado invernal de la temporada 2019-2020 se marchó a la Roma para jugar en la Serie A.

Gonzalo Villar volvió a España para jugar en el Getafe, aunque no dispuso de muchas oportunidades en el Coliseum. También jugó en el Granada y fue rival del Elche el pasado curso en la categoría de Plata.

Ahora, en propiedad del Dinamo de Zagreb, se produce la vuelta a casa. En el descanso del partido ante el Barcelona, ha saltado hasta el círculo central para anunciar su fichaje.

Sarabia ve cómo se refuerza el centro del campo de cara a la segunda mitad de Liga. Restan 48 horas de mercado y podría haber, como mínimo, dos llegadas más. Se fichará a un jugador para el carril diestro y no se descarta que pueda incorporarse otro futbolista para la banda.