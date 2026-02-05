Más de 400 trabajadores afectados por despidos colectivos en los últimos meses se manifiestan en Elche

Trabajadores de tres empresas de Elche que están en procesos de extinción de su actividad y, con ello, de despidos colectivos, se han movilizado este jueves en la ciudad ilicitana.

Convocados por el sindicato CCOO se han manifestado desde la Plaza de l’Algeps (conocida popularmente como ‘de las chimeneas’) hasta la Plaça de Baix donde han llevado a cabo una concentración.

Los afectados son trabajadores hasta hace unos meses de las empresas Analco y María Jaén, del sector calzado y de componentes para el mismo, y Castilian del grupo Konecta, que desempeña su actividad en el ámbito de la comunicación.

La manifestación ha congregado a en torno medio millar de participantes que han denunciado “la indefensión” que sienten ante los procesos de despido colectivo que están sufriendo. Además, han criticado que la “pasividad institucional” en torno a la situación de las plantillas de trabajadores de las tres empresas citadas está agravando la ya de por sí complicada situación de los despidos colectivos y los incumplimientos empresariales de los compromisos adquiridos en principio en el marco de la negociación de la extinción de contratos.

En este sentido, CCOO ha asegurado que a principios del pasado mes de diciembre solicitó una entrevista con el alcalde Pablo Ruz (PP) para abordar el asunto de los trabajadores de Analco y “de otros conflictos laborales", pero ha lamentado que no ha recibido ninguna respuesta.

El sindicato considera esa actitud como una “dejación de responsabilidad” por parte del primer edil, porque, según insiste, “existen herramientas como los fondos europeos para la adaptación a la globalización FEAG que podrían servir para reinsertar laboralmente a estas personas, pero no se están activando por falta de voluntad política”.

Entre las tres empresas afincadas en el municipio ilicitano se acumulan en estos momentos más de 500 despidos por el cierre anunciada de las mismas. En Analco ha sido despedidos hasta la fecha más de 250 trabajadores, en Castilian 104 y en María Jaén son un total de 60.