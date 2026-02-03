El Elche cierra un mercado de 'segundas partes' y salidas importantes

El Elche vivió unas últimas horas de mercado frenéticas. La ventana invernal se cerró con los fichajes de Tete Morente y Buba Sangaré, que se suman a Gonzalo Villar y Lucas Cepeda. En el capítulo de bajas, la entidad franjiverde hace caja con los traspasos de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid y de Álvaro Núñez al Celta de Vigo.

Sarabia pierde a uno de sus intocables con la salida de Núñez. El vasco ha sido un fijo para el técnico bilbaíno desde su llegada al Elche. Era uno de los jugadores con más minutos, junto a Febas y Affengruber. El club ilicitano saca algo más de un millón de euros por el exlateral del Amorebieta.

La marcha de Mendoza, por su parte, llevaba meses en el ambiente. Sin embargo, todo parecía indicar que seguiría como franjiverde tras perder la titularidad en los últimos meses. El sábado, ante el Barça, volvió al once y cuajó una notable actuación. El Atlético de Madrid lanzó una ofensiva por el murciano en las últimas horas y desembolsó 16 millones de euros por él. La cifra final, si se cumpliesen las variables contempladas, ascendería a los 20 millones de euros.

A nivel financiero, el mercado de fichajes del Elche ha sido muy positivo. Solo ha pagado algo más de dos millones de euros por Lucas Cepeda. En cambio, los ingresos por Núñez y Mendoza dejan una cantidad muy importante en las arcas del Martínez Valero.

La gran pregunta es cómo sale el Elche a nivel deportivo de este mercado de invierno. A priori, la salida de Rodri Mendoza y Álvaro Núñez debilita la plantilla de Eder Sarabia. La baja del vasco se suple con Buba Sangaré, lateral derecho procedente de la Roma en calidad de cedido. El joven de 18 años tiene un prometedor futuro por delante y en el Martínez Valero confían en sacarle todo el jugo. Llega a préstamo, pero con opción de compra.

Las bandas se han reforzado, además de con Sangaré, con Tete Morente y Lucas Cepeda. El chileno ya ha debutado y al gaditano ya le conocen bien en el Martínez Valero por su pasado como franjiverde. En principio, son dos alternativas más por fuera para Sarabia. El técnico del Elche hizo hincapié durante las últimas semanas en la necesidad de reforzar el carril diestro.

La llegada de Gonzalo Villar, a préstamo desde el Dinamo de Zagreb, cubre la salida de Rodri Mendoza. La baja que no se ha suplido es la de Bambo Diaby, cedido al Granada de 'Pacheta' en Segunda División. No se ha firmado a ningún central, aunque Sarabia considera que con John Chetauya y Leo Petrot es suficiente para aportar competencia a Affengruber, Bigas y Chust.

Con el mercado cerrado, toca demostrar en el terreno de juego que el Elche no sale debilitado de la ventana invernal. Este sábado, en Anoeta, primera prueba. Y con necesidad para los franjiverdes, que aún no han ganado en 2026 y ven el descenso a solo dos puntos.