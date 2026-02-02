Rodrigo Mendoza, al Atlético de Madrid en el traspaso más caro de la historia del Elche

El Elche ha cerrado el traspaso más caro de su historia. Rodrigo Mendoza se marcha al Atlético de Madrid por 16 millones de euros, una cantidad que podría ascender en función de variables. El del sábado ante el Barcelona fue el último encuentro del murciano con la camiseta franjiverde.

El ‘caso Mendoza’ llevaba meses en el ambiente. El Elche le renovó en verano con una cláusula de rescisión en torno a los 20 millones de euros. Su arranque de temporada fue notable y le valió la convocatoria con la sub-21. Ademas, fue pieza clave de España sub-20 en el Mundial de Chile.

Mendoza perdió protagonismo hasta adquirir un papel residual a las órdenes de Sarabia. Fue titular en Copa del Rey ante el Betis en La Cartuja, pero en Liga perdió su sitio. Lo recuperó ante el Barça, cuajando una gran actuación en la medular del Elche ante la baja de Aleix Febas.

El interés del Atlético de Madrid ha surgido en los últimos días. Pedro Schinocca, director general del Elche, admitía el pasado miércoles que “no hay intransferibles”. Eso sí, afirmó no haber recibido ninguna oferta formal por Rodrigo Mendoza.

Todo se ha acelerado este lunes, cuando el Atlético de Madrid se ha lanzado a por el joven centrocampista. Mendoza ya es historia en el Elche y pasará a vestir de rojiblanco.