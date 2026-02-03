Investigadores de la UMH de Elche recuperan de forma parcial la visión natural en una persona ciega

El laboratorio de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha logrado recuperar parcialmente la visión natural de un hombre con ceguera total desde hace tres años causada por un daño irreversible en el nervio óptico.

El hombre participa en un ensayo clínico de estimulación eléctrica de la corteza visual cuyo objetivo es posibilitar la generación de percepciones visuales artificiales mediante la estimulación directa del cerebro.

Para ello se implanta un microelectrodo en la parte del cerebro que procesa la visión. Tras producirse eso, apenas dos días después de la intervención quirúrgica y cuando aún se encontraba hospitalizado, el paciente ha recuperado parcialmente su visión natural, que es algo que se ha sostenido en también a lo largo de los meses posteriores.

El hombre ha comenzado a percibir luces y movimientos frente a él, siendo capaz de identificar movimientos y describir, por ejemplo, la posición de los brazos de las personas que lo acompañaban.

Durante varios meses, el paciente ha seguido una rutina diaria de entrenamiento visual, con al menos 30 minutos de ejercicios estandarizados. Las pruebas han incluido tareas de complejidad creciente para evaluar la percepción de la luz, la localización espacial, el movimiento, la agudeza visual y la sensibilidad al contraste, así como actividades de búsqueda, identificación y seguimiento de objetos, formas, letras y números.

El paciente ha logrado una mejora significativa de la agudeza visual y un aumento notable de su autonomía. Ha sido capaz de identificar formas y letras de manera consistente, mejorar la coordinación al agarrar objetos y ganar confianza en su movilidad cotidiana.

El estudio ha contado con la participación de Arantxa Alfaro, neuróloga del Hospital de la Vega Baja de Orihuela, y de la investigadora Leili Soo, ambas del laboratorio de Neuroingeniería Biomédica.

La recuperación parcial de la visión natural del hombre que se ha registrado es un paso esperanzador, si bien los científicos de la universidad de Elche insisten en que no se debe de generar falsas expectativas.

Los resultados obtenidos en el transcurso del ensayo clínico han sido publicados en una revista especializada.