Rescatadas 13 personas en el hostal de El Altet de Elche tras un incendio en su área de Recepción

Un incendio en el hostal de la pedanía de El Altet de Elche ha obligado en la madrugada de este miércoles a rescatar a 13 personas de su interior.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, nueve de ellas han sido extraídas del interior del edificio con capuz de rescate y cuatro han sido recogidas con autoescaleras por los balcones de las habitaciones que ocupaban.

Todas las personas rescatadas han sido atendidas inicialmente por inhalación de humo en el lugar de los hechos por personal de los servicios sanitarios. A continuación, han sido trasladadas a un centro de salud.

El incendio se ha originado poco antes de las 04:00 horas en el establecimiento hotelero ubicado en la avenida Dama de Elche de El Altet. Comenzó en el área de Recepción y en las labores de extinción participaron efectivos de los parques de bomberos de Elche y de San Vicente del Raspeig.

En el dispositivo de emergencia desplegados también ha contado con la participación de dotaciones de la Policía Local de Elche, de la Guardia Civil y con las ambulancias movilizadas desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat Valenciana

Tras ventilar completamente el edificio y comprobar habitación por habitación que no quedaba ningún huésped en su interior, los bomberos han dado por extinguido el incendio y, con ello, finalizado su intervención, a las 05:00 horas.