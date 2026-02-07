Caravaning Alicante 2026, convierte Elche en centro neurálgico del viaje con la casa a cuestas

La feria Caravaning Alicante 2026 avanza en su primer fin de semana con buenas sensaciones tras su apertura de este pasado viernes. El objetivo pasa por alcanzar los 20.000 visitantes en todas las jornadas del certamen, que se van a distribuir en dos fines de semanas.

Con más de 400 vehículos, Caravaning Alicante 2026 ha transformado el Pabellón I de IFA-Fira Alacant de Elche en el centro neurálgico nacional del sector caravanista, ofreciendo la mayor oferta de caravanas, autocaravanas, mobil homes y vehículos campers, tanto nuevas como de ocasión y de alquiler.

La feria cumple su trigésimo tercera edición: “Empezaron siendo dos expositores y ahora son más de 60, lo que demuestra la evolución y el buen trabajo que se ha hecho por parte de la organización", ha destacado José Cruz, director del certamen, tras la inauguración del evento, que ha sido un acto que ha contado con la presencia de Eduardo Pascual Martínez, secretario autonómico de Innovación.

José Cruz ha añadido que junto a la amplia oferta expositiva de Caravaning Alicante se suma un “atractivo programa de actividades", entre las que destacan las charlas 'Caravaning Talks', que se celebrarán durante este fin de semana y el próximo para ofrecer al visitante "experiencias reales, consejos prácticos y soluciones para viajar sobre ruedas, aportando un valor añadido muy apreciado por el público". La feria cuenta, además, con una zona gastronómica con food trucks.