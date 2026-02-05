Caravaning Alicante amplía su oferta en IFA-Fira Alacant

Caravaning Alicante vuelve a IFA-Fira Alacant con más de sesenta expositores y una oferta sin precedentes. Este viernes se da el pistoletazo de salida y se podrá visitar durante los próximos dos fines de semana (6,7,8,13,14 y 15 de febrero). Habrá ponencias y muchas novedades respecto a anteriores ediciones.
Pepe Cruz, gerente de Caravanas Cruz, ha pasado por 'Más de uno' a escasas 24 horas de la apertura de una nueva edición. Ha animado a los amantes de autocaravanas, caravanas, campers y mobil homes a acudir a la feria.
Además, en Onda Cero sorteamos invitaciones dobles cada día en 'Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó'.