33ª edición

Caravaning Alicante amplía su oferta en IFA-Fira Alacant

Este viernes se da el pistoletazo de salida a la feria

Felipe Canals

Elche |

Caravaning Alicante vuelve a IFA-Fira Alacant con más de sesenta expositores y una oferta sin precedentes. Este viernes se da el pistoletazo de salida y se podrá visitar durante los próximos dos fines de semana (6,7,8,13,14 y 15 de febrero). Habrá ponencias y muchas novedades respecto a anteriores ediciones.

Pepe Cruz, gerente de Caravanas Cruz, ha pasado por 'Más de uno' a escasas 24 horas de la apertura de una nueva edición. Ha animado a los amantes de autocaravanas, caravanas, campers y mobil homes a acudir a la feria.

Además, en Onda Cero sorteamos invitaciones dobles cada día en 'Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó'.

