FIRA ALACANT

Caravaning Alicante regresa con todas la novedades del sector y las mejores oportunidades para nuestras casa rodantes

Fira Alacant acoge del 6 al 8 y del 13 al 15 de febrero la 33ª edición de una de las ferias más tops del sector del caravaning en España y, sin lugar a dudas, la mayor del Levante.

Pepe Cruz, organizador del evento, nos explica todas la novedades, productos y actividades que encontraremos en esta edición de Caravaning.

Marta Llinares

Marina Baixa |

Más de 60 expositores se darán cita durante dos fines de semana en Fira Alacant, en el Km 731 de la N340 de Elche. Cerca del aeropuerto y de la estación de tren de Torrellano.

En esta edición se podrá encontrar una amplia oferta en caravanas, autocaravanas, campers, mobil home y productos relacionados con el caravaning, así como numerosas ofertas en vehículos de ocasión, promociones y vehículos de alquiler.

Es una excelente oportunidad para tratar directamente con muchos proveedores de las marcas más importantes del mercado, y así ahorrar en tiempo y desplazamientos innecesarios.

Como siempre, también se podrán encontrar una gran sección de accesorios, así como una amplia gama de piezas de recambio, y lo último en soluciones energéticas y tecnológicas para nuestras casas rodantes.

Y como no, en Caravaning Alicante también se dan cita el ocio y el turismo, representados por campings, oficinas de turismo y ofertas vacacionales, con actividades para los más pequeños y charlas a cargo de influencers y empresas del sector.

También la oferta gastronómica está asegurada con la asistencia de food trucks con una variada selección de comidas y los servicios de restauración del recinto ferial.

Se espera una afluencia de público mayor que en ediciones pasadas, ya que el auge de este sector propicia que cada vez más personas se sientan atraídas hacia esta forma de viajar y, para muchas, una nueva forma de vivir.

La cita será durante los fines de semana del 6 al 8 y del 13 al 15 de febrero en horario de 10:30 a 19:00 horas.

