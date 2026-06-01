Los profesores del IES Gran Alacant de Santa Pola suspenden todas las actividades fuera del centro

La Asamblea de Docentes del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Gran Alacant de Santa Pola ha acordado “suspender de manera indefinida todas las actividades” que estaban organizadas “voluntariamente por el profesorado”, entre las que están las “complementarias” que tienen lugar fuera del instituto como “viajes, graduaciones y orlas de fin de curso”.

El motivo que ha provocado esa situación pasa por el “profundo malestar” del profesorado por la actitud de la Conselleria de Educación de, insiste el colectivo, “ignorar” las demandas planteadas por el colectivo docente.

En este sentido, los profesores del instituto de Gran Alacant denuncian aspectos como que este curso es el tercero que se desarrolla con ‘barracones’ en el centro o que llevan años “sosteniendo” con su “esfuerzo y dedicación actividades” que no son de su competencia como son tareas propias de personal de administración o de la figura de conserje. En este sentido, denuncian que el centro tiene la necesidad de cubrir las plazas de dos conserjes y una plaza de administración.

Esa labor la van a dejar de realizar lo que, según advierte la Asmablea de Docentes del centro santapolero, va a suponer que no se podrá asegurar la realización de las matrículas en el plazo establecido por conselleria ni la expedición de certificados. A ambos aspectos se suma "la gestión de la Xarxa de Llibres", a la que estaba contribuyendo toda la plantilla de profesores.

“La Asamblea de Docentes del IES Gran Alacant no está dispuesta a seguir sosteniendo, con su trabajo voluntario y no reconocido, una normalidad educativa que la Administración se niega a garantizar con los recursos necesarios, el diálogo y el respeto necesario a su trabajo y a las necesidades de los estudiantes y sus familias”, afirman los profesores en un comunicado en el que también avanzan que “mientras no haya un compromiso claro por parte de la conselleria para negociar seriamente las reivindicaciones planteadas por el profesorado y asumir las medidas que requiere la educación pública valenciana para cumplir su función social, la plantilla mantendrá la suspensión de todas aquellas actividades que exceden sus obligaciones estrictas”.