El gobierno del PP y Vox en Elche inicia el proceso para dar uso residencial a seis parcelas del PGOU que ahora son dotacionales

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha avanzado este viernes que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche, integrada por el PP y Vox, ha acordado en su reunión de esta semana el inicio del procedimiento de planificación urbanística que debe conducir a la transformación en uso residencial de seis parcelas del Plan General de Ordenación Urbana que actualmente tienen uso dotacional.

Se trata de terrenos, algunos de hasta 40.000 metros cuadrados de superficie, que están ubicados en distintos sectores urbanísticos del municipio. Entre ellos, la zona de Travalón, el entorno del estadio de fútbol Manuel Martínez Valero y la Ronda Rey Felipe VI, la zona de L’Aljub y el área de la carretera de Aspe (CV-84).

La estimación inicial con la que se impulsa la actuación es poder construir en esas parcelas más de 400 nuevas viviendas y de su edificación se encargará la iniciativa privada merced a la adjudicación pública de los terrenos, que será un proceso en el que el Ayuntamiento de Elche obtendrá la propiedad del 20 % de suelo.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de los pasos administrativos necesarios para que las seis parcelas pasen a ser edificables y se prevé que en un año aproximadamente haya podido cerrarse ese proceso para dar el siguiente paso, que será la venta de los terrenos.