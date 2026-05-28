El Elche busca entrenador con la “vara alta” tras los dos años de Sarabia

La inesperada salida de Eder Sarabia del Elche abre la puerta a una nueva etapa en la entidad franjiverde. El técnico vasco se despedía entre lágrimas en la sala de prensa del Martínez Valero tras un ascenso a Primera y una permanencia en la máxima categoría. Sarabia ya es historia del club ilicitano y ahora toca armar un nuevo proyecto con otro líder en el banquillo.

“Ya nos hemos puesto a trabajar en lo que viene”, afirmaba Pedro Schinocca tras la despedida del preparador bilbaíno. Admitiendo que la decisión les pilló por sorpresa, aseguró que el Elche tiene “un desafío muy importante como es mantenerse en Primera”. Christian Bragarnik se marchó a Argentina el pasado domingo tras el duelo en Montilivi, pero comandará la búsqueda del nuevo entrenador.

La vía argentina, explorada en otras ocasiones con Jorge Almirón o Sebastián Beccacece, parece descartada. La idea de la propiedad es apostar por un técnico con una propuesta de fútbol similar a la de Eder Sarabia. Ya se buscó la continuidad tras la salida de Beccacece con la llegada del preparador vasco.

“Vamos a trabajar para traer un entrenador lo antes posible que cumpla con nuestras expectativas”, dijo Schinocca. La intención del Elche es que la contratación de su nuevo técnico no se demore en el tiempo. Es crucial tomar una decisión para empezar a armar el nuevo proyecto. Eso sí, el director general dejó claro que “la vara está alta” tras el paso de Sarabia por el banquillo del Martínez Valero.

Desde el club se quiere mandar un mensaje de tranquilidad, puesto que la no renovación de Aleix Febas también ha afectado en el ánimo de la afición. El director general puntualizó que “el proyecto es sólido y vamos a por más”.