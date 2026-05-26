Febas, Affengruber y Josan: las principales carpetas en la mesa del Elche

Una vez certificada la permanencia, es el momento de ponerse manos a la obra con la planificación de la próxima temporada en Primera. Se presenta un largo verano por delante, con Mundial de por medio y una cita que puede revalorizar a muchos futbolistas. El Elche y Bragarnik miran con tranquilidad al mercado, pero con algunas carpetas ya en la planta noble del Martínez Valero.

El 'caso Febas' debe ser el primero en resolverse. El centrocampista ilerdense, clave en la permanencia franjiverde, acaba contrato el próximo 30 de junio. El catalán ha estado centrado en el Elche, a pesar de las múltiples propuestas que ha recibido desde el 1 de enero. Su rendimiento en la élite no ha pasado desapercibido, ni en España ni en el fútbol internacional.

Christian Bragarnik no renuncia a la renovación de Febas. Desde el club han reiterado en varias ocasiones que el mediocentro tiene una propuesta de renovación encima de la mesa sin respuesta, dejando claro que la voluntad del Elche es la continuidad del 'faro' del conjunto de Eder Sarabia.

Febas ofreció una rueda de prensa hace un par de semanas y desmintió los rumores que le vinculaban a otros clubes. Insistió en que su objetivo era la permanencia y que "se debía" al Elche. Durante los próximos días se producirá la negociación entre ambas partes. El centrocampista es consciente de que puede firmar su último gran contrato y quiere aprovechar el momento tras su gran campaña.

Affengruber y el Mundial

Otra carpeta en la mesa de Bragarnik es la de David Affengruber. Con contrato hasta 2027, el central disputará el Mundial con Austria. Llegó al Elche en agosto de 2024 y desde entonces es el 'jefe' de la defensa franjiverde. En Segunda ya llamó la atención, pero en Primera se ha consolidado y ha despertado el interés de poderosos clubes del fútbol europeo.

La cita mundialista puede revalorizar todavía más al austriaco. Según 'Transfermarkt', su valor de mercado es de nueve millones de euros. Affengruber es feliz en el Elche y fue uno de los jugadores que más celebró la permanencia en Montilivi. Habrá ofertas y Bragarnik tendrá que manejar la situación.

De producirse una salida, podría acercarse a la venta más cara de la historia del Elche. El récord lo ostenta el traspaso de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid el pasado mercado invernal.

El futuro de Josan

Por último, el futuro de Josan vuelve a ser un año más motivo de debate en el entorno franjiverde. El crevillentino no ha tenido tanto protagonismo como en temporadas anteriores. Termina contrato y Bragarnik ya dijo que se tomaría una decisión al finalizar el curso. Con Josan, al igual que con Bigas y Dituro, se quiere ir año a año.

A sus 36 años, ha participado en la mitad de los partidos de Liga y ha repartido tres asistencias. Milita en el club ilicitano desde 2018 y es el futbolista con más temporadas como franjiverde de la actual plantilla. La pelota, en este caso, está en el tejado del Elche.