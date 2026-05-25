El PP de Elche se desmarca de Vox y tumba una Moción exigiendo rechazar el proceso extraordinario de regularización de migrantes

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche, que lidera el equipo de gobierno en el municipio ilicitano, se ha desmarcado este lunes de su socio de gobierno de Vox, votando en contra de la Moción presentada por la formación ultraconservadora postulando un rechazo frontal al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno central. Se reclamaba un control de antecedentes penales, una financiación estatal previa y una fiscalización estricta de las ayudas sociales.

El PP ha votado de la Moción de Vox con lo que, unido a la oposición del PSOE y de Compromís per Elx, la propuesta ha sido rechazada.

Desde Vox se ha insistido en que no se puede regularizar a migrantes cuando, dice la formación política, las administraciones públicas no disponen de los recursos para atenderlos.

Tras la votación de la Moción, desde Vox Elche se ha emitido un comunicado en la que pone énfasis en que “el Consistorio” ilicitano ha dado la espalda “a sus vecinos” para “abrazar el buenismo podre que colapsa los servicios públicos”.

Sin citarlo expresamente en el comunicado, Vox considera que en esa posición se ha situado el PP, que ha votado en contra de la Moción.

El PSOE y Compromís han votado en contra de ese rechazo, defendido que los postulados de Vox son insolidarios, con “odio” e incluso inhumanos.

Unanimidad en el apoyo a la Guardia Civil

Por otro lado, en el turno de Mociones del pleno municipal ordinario del mes de mayo y a raíz de una presentada por el grupo municipal del PP se ha acordado requerir al Gobierno central la dotación a la Guardia Civil de más medios para desarrollar la lucha contra el narcotráfico.

La Moción ha salido adelante por unanimidad.