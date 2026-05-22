El riego del Palmeral de Elche con agua regenerada a través de la Acequia Mayor ya es una realidad

Este viernes ha visto la luz en Elche un proyecto sobre el que se vienen trabajando desde hace muchos años: permitir que el Palmeral histórico del municipio sea regado con agua regenerada.

El vertido de agua en la Acequia Mayor, que llega procedente desde el pantano ilicitano, ya es una realidad. Es agua procedente de la depuradora de Algorós.

Esa agua de la depuradora llega a un depósito construido hace algún tiempo en las inmediaciones del cauce del río Vinalopó a la altura del Pont del Bimil.lenari. Ahora se ha ejecutado un proyecto para elevar el agua regenerada desde ese depósito por una tubería de 300 metros de longitud hasta la parte superior de la ladera. Desde esa conducción, el agua ser vertida a la Acequia Mayor.

Con ello, esa agua se va a usar para regar en torno al 70 % de los huertos públicos del Palmeral.

La actuación ha supuesto una inversión de 350.000 euros que han sido financiados con fondos europeos.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, que el agua regenerada que llega a la Acequia Mayor reduce la salinidad del agua del 75 al 25 %: “Con esta actuación convertimos agua salobre en agua que si se tratara para ello incluso podría ser, lo que va a permitir un incremento exponencial de la calidad del agua de riego de los huertos y con ello la transformación por completo del palmeral histórico”, ha explicado Pablo Ruz que ha recordado que Elche genera en torno a once hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada, de los que los agricultores van a disponer de nueve y los otros dos son lo que se van a utilizar para el riego de los huertos.

Por su parte el presidente de la Acequia Mayor del Pantano, Francisco Picó, ha señalado que con esta actuación “se trata de mejorar la calidad del agua y seguir cumpliendo con la tradición histórica y patrimonial”. Así, ha apuntado que irán de la mano con el Ayuntamiento de Elche para la recuperación de los riegos tradicionales y conseguir nuevos hitos en materia de agua.