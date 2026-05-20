La presidenta del Eldense no descarta llegar a Primera... ni a Europa: "Paso a paso, pero los objetivos en el cielo"

Elda vivió una tarde inolvidable este martes. El Eldense continuó con las celebraciones por su ascenso a Segunda División. Primero con una rúa que partió desde el Nuevo Pepico Amat en torno a las 19:30 horas. Después, con una fiesta multitudinaria en el Ayuntamiento.

Los jugadores fueron aclamados por la afición azulgrana. Carolina Holguín firmó en el libro de honor y llegaron los discursos desde el balcón del consistorio. Jesús Clemente, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Ramón Vila tomaron la palabra. También el delantero Hugo Alba, Floris Smand y el director deportivo Víctor Lafuente.

La fiesta acabó sobre las 22:00 horas. Una celebración a la altura de lo conseguido por el cuadro de Claudio Barragán. El Eldense ha vuelto al fútbol profesional solo un año después de su caída a Primera RFEF. Y con una jornada de antelación puesto que el campeonato aún no ha finalizado.

Carolina Holguín, en el Ayuntamiento, se mostró "muy emocionada" tras el ascenso del Eldense. La presidenta del club azulgrana quiso agradecer el apoyo de afición y patrocinadores, al mismo tiempo que felicitó a los jugadores, cuerpo técnico y personal del club por la temporada realizada.

De cara a la próxima temporada, la dirigente colombiana apostó por consolidar al equipo en Segunda. Eso sí, volvió a dejar claro que "paso a paso y con los pies en el suelo, los objetivos están en el cielo". No descartó llegar a Primera en unos años, ni siquiera poder jugar en Europa.

Ahora el Eldense tratará de sentar las bases y armar un grupo competitivo para Segunda División. La dirección deportiva continuará. También el técnico Claudio Barragán. Al igual que el pasado verano, Víctor Lafuente liderará la confección de la plantilla junto a Alonso Cortés, Mario Rosas o Alfonso Losa.