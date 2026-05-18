AVENIDA DE NOVELDA 154, POLIG CARRÚS

Gamo Rent a Car abre en Elche con furgonetas industriales y de pasajeros

Gamo Rent a Car es una empresa especializada en la rama del transporte con una amplia flota de camiones que ahora llega a Elche con servicio de alquiler de furgonetas industriales desde 59 € día. En junio, también ofrecerá furgonetas de pasajeros

Onda Cero Elche

Elche |

Gamo Rent a Car

El gerente de Gamo Rent a Car, Adelardo Gonzálvez, ha destacado en los micrófonos de Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó que llegan a la ciudad con una amplia flota de furgonetas industriales que se alquilan en promoción desde 59€ al día.

La sede ha abierto en la avenida de Novelda, 154, nave 8 del polígono industrial de Carrús en Elche, para dar servicio a todas las comarcas del Vinalopó. A partir del 1 de junio llegarán las furgonetas de pasajeros que ya han comenzado a reservarse.

Las furgonetas se pueden alquilar por días y también por horas para pequeños transportes. Se ofrece atención al cliente incluso sábados y domingos para quien necesite una furgoneta urgente.

Más información en la web gamorentacar.com o en el teléfono 653.019.466 para empresas y particulares.

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