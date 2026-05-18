Eldense: Víctor Lafuente asegura que ya hay "alguna cosa avanzada" para el proyecto en Segunda

El Eldense es nuevo equipo de Segunda División. Tras una larga temporada con cambio de propiedad de por medio, el proyecto azulgrana ha resultado un éxito. Víctor Lafuente, director deportivo de la entidad del Nuevo Pepico Amat, ha sido el arquitecto de una plantilla que sufrió una remodelación prácticamente total tras el descenso a Primera RFEF.

El máximo responsable de la parcela deportiva se mostró "muy contento" tras el ascenso: "Quiero agradecer a la gente que se unió al proyecto por creencia, porque había que preparar una plantilla nueva y buscar entrenador a 15 de junio".

Lafuente confirmó la renovación automática de Claudio Barragán tras el ascenso. Por tanto, el de Manises liderará el proyecto en la categoría de plata. Sin restar "ni un milímetro" de mérito a Barragán, el alicantino también se acordó de Javi Cabello: "Me gustaría ser justo con todo el mundo y Javi (Cabello) puso unas bases muy sólidas".

Víctor Lafuente, que tiene contrato hasta 2027 con el club de Elda, ya piensa en la próxima temporada y anunció que "hay alguna cosa bastante avanzada" para la plantilla que buscará la permanencia en Segunda División. Aún así, quiere ir con calma y afirmó que "hay que sentarse con todos los jugadores y saber qué base tenemos".

Muchos jugadores de la actual plantilla renuevan automáticamente por el ascenso. Nacho Quintana o Álex Serradell son algunos ejemplos. Lafuente dijo que "es posible" que continúe entre un 60 y un 70% de la actual plantilla.