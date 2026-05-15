PARTIDO CLAVE

Elche-Getafe: gran previa y recibimiento al autobús en el Martínez Valero

Habrá diversas actividades desde las 14:00 horas en el Fondo Sur y sobre las 17:00 horas se espera a los jugadores

Felipe Canals

Elche |

La afición del Elche, en el recibimiento al autobús en el partido ante el Mallorca.
La afición del Elche, en el recibimiento al autobús en el partido ante el Mallorca. | Elche CF

El Elche quiere que este domingo se viva una atmósfera especial con motivo del partido ante el Getafe. El club, junto a la Grada de Animación y la Federación de Peñas, han preparado distintas actividades que arrancarán a las 14:00 horas en la zona del párking de Fondo Sur del Martínez Valero.

Habrá hinchables, zona tifo y música para generar ambiente de partido especial. El Elche se juega la permanencia ante el cuadro dirigido por José Bordalás y se espera la presencia de 30.000 espectadores en el Martínez Valero.

A las 15:30 horas comenzarán los cánticos para esperar al equipo. El autobús llegará sobre las 17:00 horas y será el momento más esperado de la tarde. Los jugadores accederán hasta el interior del párking, donde se bajarán del autobús y podrán sentir el calor de los seguidores que se agolparán en la zona de Fondo Sur y en los alrededores del recinto.

Durante la jornada se repartirán mil camisetas con el lema 'La franja que nos une'. Desde el Elche han informado que hasta las 18:30 horas continuará la previa.

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