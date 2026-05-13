Compromís requiere a Educación eliminar el concierto con el colegio Aitana de Elche por contravenir la ley vigente

Compromís ha desvelado este miércoles que la Conselleria de Educación ha renovado el convenio para la concertación educativa en el colegio Aitana de Elche que es un acuerdo que supone un montante económico de diez millones de euros.

La coalición política ha denunciado que ese dinero público se destina a un centro educativo que “está vinculado al Opus Dei” y que segrega por sexo, separando a su alumnado masculino y femenino.

Compromís ha explicado que el colegio Aitana mantiene a 578 de sus 623 alumnos (92,78 %) segregados por sexo.

La formación política ha recordado que el alcalde de Elche ha sido profesor en ese centro educativo concertado del municipio ilicitano por lo que, según ha señalado Esther Díez, portavoz de Compromís en Elche, “es imprescindible que exprese su consideración” respecto a esa situación.

La portavoz de Compromís per Elx ha comparecido ante los medios de comunicación acompañada de Gerard Fullana, portavoz de Educación de la formación política en Les Corts, que ha avanzado que se ha remitido a la consellera de Educación un requerimiento prejudicial para que se dé marcha atrás en ese concierto educativo que, sostiene Compromís, contraviene la legislación vigente.

“El PP está intentando manipular la realidad”, ha dicho Fullana que ha añadido que durante el pasado mandato, con gobierno autonómico del PSOE y Compromís, “esos conciertos se renovaron por imperativo legal, porque la legislación estatal vigente en ese momento (la LOMCE) obligaba a hacerlo, pero ahora es completamente diferente, porque la nueva ley educativa prohíbe expresamente financiar con dinero público centros que segregan alumnado”.

Junto a la denuncia relativa al colegio Aitana de Elche, Compromís se ha referido a otro concierto educativo con un centro docente de Alicante, concretamente con colegio Altozano.