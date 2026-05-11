Final de locura: Eldense, Sabadell y Atlético Madrileño tienen opciones de ascenso directo

El final de temporada en el grupo II de Primera RFEF promete emociones fuertes. Eldense, Sabadell y Atlético Madrileño llegan con opciones de ascenso directo a las dos últimas jornadas. El que mejor lo tiene es el cuadro azulgrana, puesto que es el único que depende de sí mismo. Incluso podría celebrar el ascenso este sábado.

Para certificar la primera plaza este fin de semana, el Eldense necesita ganar su partido ante el Atlético Madrileño en el Nuevo Pepico Amat y esperar un 'pinchazo' del Sabadell. El conjunto catalán recibirá a un Antequera sin nada en juego en la Nova Creu Alta.

El empate ante el filial del Sevilla no dejó buen sabor de boca. La sensación es que se desaprovechó una gran oportunidad. Sin embargo, la situación sigue siendo buena e invitando al optimismo para los de Elda. En el caso de ganar al Atlético Madrileño y el Sabadell logre el triunfo ante el Antequera, los de Claudio Barragán se juagarían el ascenso directo ante el Murcia en el Enrique Roca.

El Sabadell espera un 'pinchazo' del Eldense para recuperar la primera plaza. A priori, el que más difícil lo tiene es el Atlético Madrileño. El filial rojiblanco necesita vencer en Elda y esperar un favor del Antequera en la Nova Creu Alta para afrontar como líder la última jornada.

En definitiva, una jornada de emociones fuertes la de este sábado a las 21:00 horas. Cualquiera de los tres primeros clasificados puede finalizar la jornada como primero, segundo o tercero. El verde y la cabeza decidirán al campeón del grupo II de Primera RFEF.