Vox llama en Elche “idiota” a la portavoz de Compromís en el pleno municipal y su presidenta del PP retira “el insulto” del acta de la sesión

El grupo municipal de Vox en Elche ha traspasado este martes una línea en el debate político que, hasta ahora, pese a la dura dialéctica que caracteriza el desarrollo de las sesiones en la presente legislatura.

Samuel Ruiz, concejal de la formación ultraconservadora, no ha dudado en llamar “idiota” a la portavoz de Compromís per Elx, Esther Díez, que ha reaccionado inmediatamente de forma vehemente y que ha llevado a la presidenta de la Corporación, Irene Ruiz, del PP, ha tomar la decisión de requerir la retirada del acta de la sesión de una expresión que no ha dudado en calificar de “insulto”.

El diccionario de la Real Academia Española define idiota como “tonto o corto de entendimiento” aludiendo expresamente a que “se usa como insulto”.

Ante las quejas de la portavoz de Compromís per Elx, el concejal de Vox que ha pronunciado esa descalificación ha defendido que no se trataba de un insulto e incluso en plena discusión ha llegado a decir con su micrófono cerrado que no se iba a atender la retirada de la expresión que requería la edil Esther Díez, que es algo que no ha ocurrido porque la presidenta del pleno del PP, formación que en Elche es socia de gobierno de Vox, ha acabado por aplicar su criterio.

Más agentes de la Policía Nacional

Ese momento se ha registrado cuando se estaba debatiendo una de las Mociones incorporadas en el Orden del Día de la sesión. Ha sido concretamente en la presentada por Vox para pedir un incremento en medio centenar de agentes de la plantilla de la Comisaria de la Policía Nacional y la implantación en la ciudad ilicitana de un grupo policial especializado en la lucha frente a bandas organizadas de delincuentes.

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de Vox, del PP y del PSOE, mientras que Compromís ha votado en contra.