El Eldense recupera el liderato y depende de sí mismo para el ascenso

El CD Eldense ha recuperado el liderato a falta de tres jornadas para el final de la liga regular en Primera RFEF. El equipo azulgrana venció al Marbella y aprovechó el empate del Sabadell ante el Murcia en la Nova Creu Alta. Los de Claudio Barragán están a tres partidos de volver a Segunda División.

Eldense y Sabadell tienen los mismos puntos, pero los de Elda tienen el 'goal-average' particular a favor. El Atlético Madrileño ha perdido fuelle tras su inesperada derrota en Torremolinos. Sin embargo, el filial rojiblanco aún tiene que jugar ante los dos primeros clasificados.

El cuadro azulgrana visitará este domingo al Sevilla Atlético, descendido matemáticamente a Segunda RFEF. El Eldense jugará conociendo el resultado del Atlético Madrileño-Sabadell. En caso de victoria rojiblanca, el conjunto de Claudio Barragán podría proclamarse campeón el sábado 16 de mayo si vence sus dos próximos encuentros.

El playoff ya está asegurado matemáticamente tras los resultados de este fin de semana, pero el objetivo del Eldense es el ascenso directo. Los de Elda y el Sabadell se están repartiendo la primera plaza en las últimas jornadas, con un Atlético Madrileño que siempre se mantiene al acecho.