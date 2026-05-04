La Audiencia de Alicante juzga este lunes un fraude a la Seguridad Social en Elche y una agresión sexual en Novelda

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que tiene sede en Elche, tiene fijado para este lunes la celebración de un juicio en el que está procesado un empresario al que se acusa de tener sin contrato ni alta en la Seguridad Social a nueve trabajadores.

Los hechos fueron descubiertos por una inspección de Trabajo realizada en agosto del año 2018 a las instalaciones de la fábrica, ubicada en un polígono industrial del municipio y especializada en la fabricación de calzado.

En el momento de esa inspección tres de los empleados que trabajaban en la empresa eran beneficiarios del subsidio de desempleo, pese a que sabían que deberían estar dados de alta

y que ello era incompatible con el paro.

La Fiscalía pide tres años de prisión para el empresario procesado, al que imputa un delito contra los derechos de los trabajadores, y de un año de cárcel para cada uno de los tres empleados, a los que considera autores de otros tantos delitos de fraude de prestaciones a la Seguridad Social.

Agresión sexual en Novelda

Por otro lado, en la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante se va a celebrar otro juicio en el que la Fiscalía solicita doce años y tres meses de cárcel para un hombre al que acusa de amenazar en Novelda a una mujer para obligarla a consumir drogas y forzarla sexualmente.

Los hechos ocurrieron en el mes de agosto del año 2019 cuando, según el Ministerio Público, el procesado invitó a la víctima a una casa de campo en Novelda. Una vez allí, le ofreció varios tipos de droga, que la víctima se negó a consumir y ante esa negativa, el encausado la amenazó de muerte con unas tijeras de podar y con un arma que parecía ser una pistola, por lo que la mujer consumió heroína, entre otras sustancias. A continuación, el hombre la habría llevado a una habitación donde la habría forzado sexualmente. La acusación pública califica los hechos como constitutivos de los delitos de amenazas graves, contra la salud pública y agresión sexual.