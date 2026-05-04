Vecinos de la calle Blas Orts Sánchez de Elche piden actuar en las parcelas que usan como parking para evitar el polvo que se genera en ellas

Los vecinos de la calle Blas Orts Sánchez de Elche han recogido en los últimos días más de un centenar de firmas reclamando al Ayuntamiento que actúe en las parcelas que se usan en esa zona como aparcamiento en superficie para evitar el polvo que se genera en días con viento.

Ese parking fue acondicionado hace unos meses y los vecinos de la citada calle y alrededores afirman que cuando sopla el viento se levanta mucho polvo lo que, según explican, afecta sobre todo a las viviendas que hay en esa calle.

Desde la Asociación de Vecinos Puertas Coloradas-Filet de Fora se ha pasado este lunes por el Registro municipal un escrito en el que se pide una actuación, a modo de “asfaltado” para acabar con una situación que “está repercutiendo negativamente en la calidad de vida de los residentes” de la zona.

El escrito trasladado por los vecinos al equipo de gobierno a través del Registro municipal señala que “los materiales utilizados en dichas actuaciones están generando una cantidad excesiva de polvo, especialmente al circular los vehículos y en días de viento, lo que agrava la situación y provoca molestias continuas a los vecinos, además de posibles afecciones a la salud y al entorno”.

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Además, los residentes de la calle Blas Orts Sánchez apuntan que “esa situación está repercutiendo negativamente” en su “calidad de vida”.