Elche acondiciona con zahorra dos solares en Puertas Coloradas que se usan como aparcamiento

Delimita con señalización un total de 110 estacionamientos

David Alberola García

Elche |

Trabajos de acondicionamiento de las parcelas de la calle Blas Orts Sánchez de Elche.
Trabajos de acondicionamiento de las parcelas de la calle Blas Orts Sánchez de Elche. | Ayuntamiento de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha comenzado a adecuar con zahorra las parcelas de la calle Blas Orts Sánchez de la zona de Puertas Coloradas que los vecinos usan como aparcamiento.

Con ello ha dado respuesta a la demanda desde hace muchos meses de los vecinos de la zona.

Con una inversión de casi 9.700 euros, además del acondicionamiento con zahorra, se van a señalizar en las dos parcelas 110 plazas de aparcamiento, incluidas las reservadas para personas con discapacidad y para motocicletas.

Los trabajos, que han comenzado este viernes, se van a extender a lo largo de una semana aproximadamente.

La actuación se está desarrollando en dos parcelas. Una de ellas tiene una superficie aproximada de 700 metros cuadrados y la otra de 1.200.

Los trabajos impulsados consisten en el desbroce, nivelación y compactación del terreno, además de la colocación de zahorra artificial para mejorar la accesibilidad.

Claudio Guilabert, concejal de Espacio Público en Elche, ha destacado que la delimitación en esas dos parcelas del barrio Puertas Coloradas se suma a la creación de nuevas plazas de aparcamiento en otras áreas, entre ellas, en Filet de Fora, la calle Solars o zonas de Carrús: “Es la forma de ir adecentando, adecuando y organizando espacios en la vía pública, convirtiéndolos en zonas de aparcamiento totalmente ordenadas” y ha puesto en valor “la inversión que estamos realizando en todos los barrios”, ha concluido Guilabert.

