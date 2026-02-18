Encuentran el cuerpo sin vida de un senderista de Crevillent en la sierra de Albatera

Efectivos de bomberos de Elche han rescatado el cuerpo sin vida de un senderista crevillentino cuya desaparición denunció este pasado lunes su mujer en dependencias de la Guardia Civil de Crevillent.

Según ha informado la Benemérita, el hombre, de 71 años de edad y senderista habitual, salió en su vehículo desde de Crevillent el lunes hacia 11:00 horas con la intención de realizar una ruta en las inmediaciones.

Esa misma noche, en vista de que no había regresado, su mujer puso la situación en conocimiento de la Guardia Civil que activó un dispositivo de búsqueda.

Primero, ayer martes por la mañana, se encontró el vehículo del hombre estacionado en un camino en las inmediaciones de la sierra de Albatera.

La búsqueda se centró en el área de la Rambla Salada, que es una ruta de senderismo situada en un paraje natural entre Albatera y Orihuela. Allí fue localizado el cuerpo sin vida del hombre, que se encontraba en una zona escarpada de difícil acceso.

Se están investigando las circunstancias del fallecimiento del hombre, cuyo cuerpo, según la Guardia Civil, no presenta signos de violencia y se presume una muerte accidental.

En el dispositivo de búsqueda desplegado han participado agentes de la Guardia Civil de los Puestos Principales de Crevillent y de Dolores, el dron de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, el Grupo de Especialistas en Rescate en Montaña de la Zona de Valencia, la Policía Local de Albatera y efectivos del parque de bomberos de Elche.