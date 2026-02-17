Los bomberos rescatan en Pinoso a un caballo tras caer al interior de un pozo ciego

Efectivos de bomberos de Elda y de San Vicente del Raspeig han rescatado en la madrugada de este martes a un caballo que había caído en un pozo ciego en Pinoso.

El incidente ha ocurrido en el camino de Úbeda a Culebrón del municipio de la comarca del Medio Vinalopó. Los efectivos de bomberos han usado bombas de extracción de lodos para ir vaciando el pozo, al tiempo que ha recurrido a una retroexcavadora para intentar hacer la boca del pozo más grande y, con ello, poder extraer al caballo.

El animal ha sido rescatado en buen estado de salud.

Según han explicado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibió poco después de las 02:00 horas y los trabajos de rescate del animal se han prolongado durante aproximadamente tres horas, pudiendo ser extraído en torno a las 05:14 horas y dándose por finalizada la actuación de los bomberos en la zona a las 07:37 horas.

En el rescate del caballo ha participado el grupo de rescate de bomberos del parque del servicio de emergencias de San Vicente del Raspeig.

También se han movilizado hasta el lugar del suceso, tres vehículos y siete efectivos del parque de bomberos de Elda.