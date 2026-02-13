Elche se convierte en el destino preferido para excursiones de los turistas que llegan en crucero al puerto de Alicante

Elche recibió el pasado año casi 12.300 turistas procedentes de cruceros que arribaron en el Puerto de Alicante, lo que ha supuesto un crecimiento del 68 % respecto al año anterior.

Así lo refleja un estudio sobre el impacto del turismo de cruceros en 2025 realizado por la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, del que este viernes han informado el alcalde de Elche y la concejala ilicitana de Turismo, Pablo Ruz e Irene Ruiz.

En virtud de ese informe, a lo largo del pasado año, desde los cruceros atracados en el Puerto de Alicante, se programaron excursiones a partir de las que llegaron a Elche 6.074 visitantes, y se contabilizaron desplazamientos realizados por libre por los cruceristas en los que se contabilizaron 6.190 turistas.

Con esas cifras, Elche lideró en la provincia el pasado año el ranking de destino de los cruceristas (al margen de Alicante, tanto en excursiones programadas como en las organizadas por libre.

En el ámbito de las excursiones programadas a Elche le ha seguido en esa clasificación Benidorm, Guadalest, Orihuela, la zona Vila Joiosa-Altea y Novelda.

En el apartado de excursiones realizadas por libre, la clasificación quedó el pasado año liderada por Elche, situándose a continuación El Campello, el área Vila Joiosa-Altea, Benidorm, Orihuela y Novelda.

El estudio realizado también concreta que el crucerista se desplaza a Elche buscando disfrutar de patrimonio y cultura y que el pasado año ese turismo movió en el municipio un volumen económico estimado de 1,8 millones de euros.

El alcalde de Elche ha destacado que en buena medida los buenos datos registrados son fruto de la presencia de la ciudad en el órgano gestor del Puerto de Alicante, que es algo que ocurre desde el inicio de la presente legislatura.

Cruceristas en Novelda

Por otro lado, el estudio relativo al impacto del turismo de cruceros en 2025 realizado por la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros sitúa a Novelda entre los seis municipios de la provincia más visitados por los cruceristas que llegan al puerto de Alicante. Lo cifra en casi 4.000 y de ellos, el 52 % (2.033) visitaron el municipio de la comarca del Medio Vinalopó en excursiones programadas; el resto lo hicieron por libre.