El viento vuelve a activar este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola el aviso amarillo de la Aemet

El viento vuelve a ser protagonista este jueves. Durante la madrugada se han registrado rachas de hasta 103 kilómetros por hora (km/h) en el barrio Altabix-Universidad, de 91 km/h en Bonavista y 85 en la pedanía de Las Bayas.

Durante el día se esperan rachas que, durante la mañana, podrían superar los 70 km/h. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el conjunto del sur de la provincia de Alicante el aviso amarillo (riesgo bajo) por fuerte viento. En principio, ese aviso se mantendrá hasta las 18:00 horas.

El día va a ser bastante soleado y con temperaturas que van a bajar, aunque todavía se mantienen en valores suaves.

En Elche se espera que el termómetro ronde máximas de 21 grados centígrados, mientras que en Santa Pola y Crevillent alcanzará los 20.

Avance para los próximos días

De cara a mañana viernes, el viento desparecerá en la primera mitad del día, mientras que a partir de primera hora de la tarde regresarán las rachas muy fuertes que pueden superar los 80 km/h. Ante esa situación, la Aemet ha anunciado que activará también el aviso amarillo por viento desde mediodía, manteniéndose el mismo hasta la medianoche del domingo y con muchas posibilidades de que ese aviso se aumente a naranja (riesgo importante).

Durante la tarde de mañana podría llover de forma débil y puntual. La jornada del sábado se presenta con viento muy fuerte de componentes noroeste y las temperaturas seguirán su tendencia al descenso.