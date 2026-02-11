La Generalitat descarta intervenir la dirección de la residencia de mayores de Altabix de Elche como pide el Síndic

LEER MÁS ReCoVa urge al Consell intervenir la gestión de la residencia pública de mayores de Elche tras el informe del Sindic que lo pide

La Conselleria de Servicios Sociales descarta intervenir la dirección de la residencia pública de la tercera edad de Altabix de Elche como ha reclamado el Síndic de Greuges ante las deficiencias en el funcionamiento del servicio y de atención a los residentes que se han constatado.

El Síndic ha emitido recientemente una resolución en la que ha instado a la Generalitat Valenciana a tomar el mando de la gestión del centro, dejándolo en manos de un funcionario público, retirando con ello a la empresa a la que en su día se adjudicó esa gestión, que está caducada desde noviembre del año 2022.

La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ha estado este miércoles en Elche y preguntada por esa cuestión ha rechazado que se vayan a realizar cambios en la gestión del centro público de mayores. Ha argumentado que está en marcha un proceso de licitación de una nueva concesión de gestión, cuya tramitación concluirá, ha dicho, “en unos meses”, con una nueva adjudicación de esa gestión.

La consellera de Servicios Sociales ha criticado que la situación de la residencia de la tercera edad de Altabix se arrastra desde el pasado mandato (gobernado por el PSOE y Compromís) y ha incidido que ha sido el actual gobierno autonómico el que ha puesto solución a toda la problemática, haciendo frente a la deuda millonaria que había con las empresas concesionarias de la gestión de las residencias de mayores del conjunto de la Comunitat, entre ellas la de Elche, para, a partir de ahí, poder poner en marcha la concesión de nuevas concesiones.

Además, en la licitación en marcha, ha destacado la consellera, se incrementa de maneras importante la inversión por residente, que va a alcanzar los 100 euros diarios, frente a los 62 actuales.