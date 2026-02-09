La Guardia Civil detiene a cuatro personas por el robo en una óptica de la pedanía de La Marina de Elche.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas (dos mujeres y dos hombres) que están acusadas de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una óptica de la pedanía de La Marina de Elche.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 30 de enero y, según ha concretado la Guardia Civil, las mujeres accedieron al interior del establecimiento distrayendo a unas de las trabajadoras que había para, a continuación, entrar en acción los hombres que fueron los que sustrajeron ocho gafas de sol valoradas en unos 2.000 euros.

Otra de las empleadas de la óptica se percató de lo ocurrido y trató de impedir el robo, produciéndose un forcejeo que acabó cuando la dependiente sufrió un fuerte empujón y los ahora detenidos huyeron del lugar con el botín.

Poco después, el vehículo en el que emprendieron la huida fue localizado en un camping de la vecina localidad de Guardamar del Segura, donde estaban alojados los cuatro detenidos, que formaban un grupo itinerante especializado en ese tipo de robos.

Los arrestados tienes edades entre los 22 y 44 años y todos han ingresado en prisión preventiva tras ser puestos a disposición judicial.