Bigas, OK para San Sebastián; Rafa Mir sigue de baja

El Elche buscará en Anoeta frenar una mala racha que le ha acercado peligrosamente al descenso. Ahora tiene dos puntos de margen y podría estar a solo uno antes del duelo contra la Real Sociedad. El Rayo Vallecano abre la zona roja y recibe este sábado al colista, el Real Oviedo.

De cara a la cita en San Sebastián, Sarabia recupera a Pedro Bigas. El capitán ya tiene el alta competitiva y formará parte de la lista de convocados. Incluso podría ser titular en el eje central de la zaga. La nota negativa es que Rafa Mir no estará disponible en Anoeta.

El punta de Cartagena cayó lesionado en el primer partido de 2026 ante el Villarreal y ya lleva más de un mes de baja. La idea es que pueda entrar en la convocatoria de cara al duelo del próximo viernes ante Osasuna. Buba Sangaré y Josan tampoco serán de la partida ante el equipo donostiarra.

Sangaré ha llegado "con una pequeña lesión", según Sarabia, de la Roma. Tardará un par de semanas en efectuar su debut con la camiseta franjiverde. Josan está "evolucionando bien", aunque es baja confirmada para el duelo ante la Real Sociedad. Héctor Fort sigue recuperándose de la operación de hombro.

Gonzalo Villar y Tete Morente, refuerzos de invierno, entrarán en la lista. Podrían tener minutos en el segundo acto. La gran incógnita es quién será titular en el costado diestro. John Chetauya parte con opciones, al igual que Pedrosa. El jugador cedido por el Sevilla ya fue titular contra el Barça.

La mejor noticia de la semana es que Aleix Febas regresa tras cumplir sanción. El ilerdense, en negociaciones para su renovación con el Elche, será titular en el centro del campo. Es el jugador con más minutos de la plantilla.