Héctor Díez anuncia que concurrirá a las primarias del PSOE para elegir el candidato a la Alcaldía de Elche en 2027

Héctor Díez, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, anunció el pasado sábado su intención de optar a ser el candidato de la formación política a la Alcaldía en las elecciones del próximo año.

Ante unos 300 militantes socialistas y en un acto celebrado en la sede local del partido, Díez confirmó que será candidato a las primarias en el PSOE ilicitano: “Elche no necesita actores, necesita gestores; no necesita estrellas, necesita servidores públicos; no necesita un alcalde caprichoso, necesita un alcalde con liderazgo”, afirmo Díez que añadió que “los socialistas tenemos que recuperar las políticas de convivencia frente al llévatelos a tu casa; hay que recuperar las políticas que hagan avanzar frente a las políticas reaccionarias y casposas y tenemos que recuperar la política de los grandes proyectos frente a la política de andar por casa”.

Héctor Díez pidió el apoyo de los militantes del PSOE ilicitano para ser candidato a la Alcaldía en 2027 y contó con el apoyo de los exalcaldes Alejandro Soler, Carlos González y Diego Maciá, así como de otras figuras con peso en la agrupación local socialista como la del diputado autonómico Ramón Abad y la de la también diputada en Les Corts ToñiSerna.

Además, el actual portavoz municipal del PSOE de Elche estuvo arropado en el acto por los integrantes del grupo municipal socialista y de la Ejecutiva Local.

“No podemos permitir que Elche retroceda y que sea una ciudad donde solo se gastan el dinero en decoración, luces, poner una virgen en cada esquina y dejar a su suerte los barrios y pedanías”, señaló Héctor Díez que concluyó que “hoy, más que nunca, debemos generar una alternativa política que mire de frente a las personas”.

Acto en el que Héctor Díez ha anunciado que concurrirá a las primaras del PSOE para ser alcaldable en Elche. | PSOE Elche

El PP denuncia el acto a la Junta Electoral Central

El acto de presentación de Héctor Díez como candidato al proceso interno de Primarias del PSOE de Elche para elegir candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027 ha acabado en la Junta Electoral Central. Ha sido así porque el PP ilicitano, por medio de un escrito firmado por su presidente, Pablo Ruz, que también es el alcalde de la ciudad, en el que ha denunciado su celebración, reclamando que sean sancionados, al considerar que tuvo lugar en una jornada de reflexión en la comunidad autónoma de Aragón, donde este domingo se están celebrando las elecciones autonómicas. A juicio del PP un acto de esas características en jornada de reflexión, aunque las elecciones sean únicamente en otra región española, va contra la legislación electoral vigente.