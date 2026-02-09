ReCoVa urge al Consell intervenir la gestión de la residencia pública de mayores de Elche tras el informe del Sindic que lo pide

La Asociación Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana (ReCoVa), ha valorado que la reciente resolución del Sindic de Greuges en la que reclama la inmediata intervención de la gestión de la residencia de la tercera de edad de Altabix coloca la pelota en el tejado de la Generalitat Valenciana por tiene que ser la Administración autonómica, el presidente de la misma y la consellera de Servicios Sociales lo que han de tomar la decisión de proceder a la intervención de la dirección de la residencia de mayores y poner su gestión en manos de un funcionario público.

La asociación ha denunciado que, pese a las reiteradas denuncias de los residentes y familiares de los mismos, las deficiencias asistenciales de la residencia pública persisten porque no se les ha dado ninguna solución.

Comida como yogures caducados desde hace un mes que se sirven a los residentes; ancianos que se tienes que acostar sin cenar por falta de personal para darles la cena; carencias en la hidratación de los residentes; falta de mantas en las habitaciones y de atención cuando los residentes pulsan el timbre de avisos que tienen en las habitaciones; y errores en la administración de la medicación en los residentes son sólo algunas de esas deficiencias que se están denunciando.

La gestión de la residencia de ancianos de Altabix la presta en estos momentos la misma empresa que ha generado y continúa haciéndolo esos problemas. Lo hace de forma forzosa, con una concesión caducada desde hace tres años y en tanto que no se cierra el proceso de contratación de una nueva concesión, que está en marcha.