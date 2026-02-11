PRIMERA RFEF

El Eldense sería líder desde la llegada de Claudio Barragán

Es el equipo que más puntos ha sumado en las últimas quince jornadas

Felipe Canals

Elche

El Eldense celebra un gol en el Nuevo Pepico Amat.
El Eldense celebra un gol en el Nuevo Pepico Amat. | CD Eldense

A mitad de octubre, con solo ocho jornadas disputadas, el Eldense tomó una drástica decisión: destituir a Javi Cabello como técnico azulgrana. Claudio Barragán, hasta entonces en el filial, asumió las riendas de forma interina. El preparador de Manises convenció y se quedó definitivamente al frente del primer equipo.

Los números demuestran que la decisión fue acertada. Desde la llegada de Claudio Barragán, el Eldense sería líder de su grupo de Primera RFEF. Nadie ha logrado más puntos que el conjunto de Elda en las últimas quince jornadas. El bagaje es de 30 puntos sumados de 45 posibles.

En esa hipotética clasificación, el Sabadell pisaría los talones al Eldense con un punto menos. Atlético Madrileño, Villarreal 'B' y Algeciras completarían el top-5. Cabe destacar que equipos como el Antequera o el Real Murcia también han experimentado una notable mejoría.

El Eldense solo ha perdido un encuentro desde la llegada de Barragán. Fue ante el Antequera en casa, en la única derrota que ha sufrido el equipo azulgrana en el Nuevo Pepico Amat en Primera Federación. Incluso en Copa del Rey, ante rivales de superior categoría, los de Elda han competido.

Más allá de los resultados, el equipo ha conseguido conectar con la afición. Ante el Sabadell, a pesar de no ser una gran entrada, el Nuevo Pepico Amat llevó en volandas al cuadro de Claudio Barragán.

El Eldense quiere prolongar su buen momento este sábado ante el Villarreal 'B'. El filial 'amarillo' cotiza al alza y será un duro rival a domicilio. Fidel Chaves causará baja por sanción tras ver la quinta tarjeta amarilla contra el Sabadell. Dioni Villalba sigue con cuatro cartulinas.

