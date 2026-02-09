El Elche, en su primera crisis del curso: es el equipo menos en forma de Primera junto al Espanyol

Seis partidos de Liga. Dos empates y cuatro derrotas. Es el pobre bagaje del Elche en 2026. El equipo de Eder Sarabia atraviesa su primera crisis de la temporada y el descenso cada vez está más cerca. El colchón sobre el Rayo Vallecano, que abre la zona roja, es de dos puntos. Sin embargo, los madrileños cuentan con un partido menos (aplazado ante el Oviedo).

El Elche es de los peores equipos de los últimos meses. En 2026, es el conjunto menos en forma de Primera junto al Espanyol. Las dos únicas escuadras que aún no han ganado. Los de Manolo González cierran la jornada este lunes recibiendo al Villarreal, por lo que pueden dejar a los ilicitanos como el peor equipo del año.

El conjunto franjiverde sigue viviendo de las rentas. Su gran inicio de Liga le permite seguir fuera del descenso a pesar de la mala dinámica de resultados que atraviesa. Las lesiones han lastrado a los de Sarabia, pero la plaga de bajas no puede ser una excusa para explicar el bajo rendimiento en el último mes.

El Elche debe recuperar la solidez defensiva. No deja la portería a cero desde el choque ante el Rayo Vallecano. En los seis primeros partidos de 2026 ha encajado quince goles. Los minutos finales condenaron a los franjiverdes ante Valencia, Levante o Sevilla. Este viernes, ante un Osasuna al alza, al Elche solo le vale ganar para espantar a los 'fantasmas'.

Sarabia manda un 'recado'

El partido en San Sebastián, además de la derrota, ha escocido en el entorno franjiverde por las declaraciones de Eder Sarabia en rueda de prensa. "Hay años luz entre Elche y Real Sociedad. Hemos entrenado en Zubieta. Ellos compiten con 'bazokas' y tanques y nosotros vamos con tirachinas", afirmó.

Las declaraciones del preparador vasco no han sentado nada bien entre parte de la afición del Elche. Sarabia mandó un recado por las instalaciones de entrenamiento del conjunto ilicitano. Un mensaje sorprendente tras una derrota dolorosa.