Elche: la baja de Affengruber obliga a recomponer la defensa

Contratiempo importante para Eder Sarabia. El Elche pierde a David Affengruber para la trascendental cita de este viernes ante Osasuna en el Martínez Valero. El central austriaco llevaba varias jornadas apercibido y vio la quinta cartulina amarilla en Anoeta, por lo que estará sancionado ante los navarros. Regresará en San Mamés, ante el Athletic Club.

Hasta el momento, solo ha habido tres partidos de Liga en los que no ha sido titular. Los tres encuentros acabaron en tablas (Osasuna, Athletic y Valencia). Ante Osasuna y Valencia entró en el segundo acto, por lo que la única jornada en la que no tuvo minutos fue ante el Athletic. Estaba sancionado.

Affenguber es el segundo futbolista de la plantilla con más minutos disputados. Solo le supera Aleix Febas, quien únicamente se perdió el duelo ante el FC Barcelona. El zaguero austriaco es un fijo en el eje central de la defensa y, por tanto, Sarabia tendrá que recomponer la línea de retaguardia.

Una buena noticia es el regreso de Pedro Bigas. El capitán ya tuvo minutos ante la Real Sociedad y, salvo contratiempo, será titular este viernes ante Osasuna. El balear comandará la defensa en una cita clave. Víctor Chust también será titular y Leo Petrot apunta a completar el trío de centrales.

El principal damnificado sería John Chetauya. Acumula dos titularidades consecutivas y, aunque podría actuar por el costado diestro, lo lógico es que Sarabia apueste por un jugador más ofensivo tratándose de un encuentro en el Martínez Valero. Tete Morente tiene opciones de ser titular.

Osasuna llegará al Martínez Valero en uno de sus mejores momentos del curso, más cerca de Europa que de la zona de descenso. Uno de los principales peligros del equipo de Lisci es el delantero Budimir, por lo que los centrales del Elche tendrán que vigilar al punta croata.