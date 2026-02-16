Al Eldense le sonríen los resultados sin jugar su partido

Puede ser anecdótico, pero el Eldense de Claudio Barragán ya depende de sí mismo para ser campeón y lograr el ascenso a Segunda División. Los resultados de la jornada han beneficiado al cuadro azulgrana sin siquiera jugar su partido. El encuentro ante el filial del Villarreal quedó aplazado por el temporal y se está a la espera de fijar una nueva fecha.

El liderato sigue a tres puntos después de la derrota del Sabadell ante el Ibiza. El conjunto catalán perdió en Can Mises y ya está inmerso en una mala dinámica de resultados. El Atlético Madrileño aprovechó el pinchazo del Sabadell y le ha igualado a puntos tras remontar a domicilio ante el Atlético Sanluqueño.

El Europa, por su parte, no pasó del empate en casa ante el Tarazona. Se queda a dos puntos del Eldense, que sigue tercero. El Algeciras ganó su partido y vuelve al playoff, a expensas del Villarreal 'B'. El Antequera, que hasta hace poco coqueteaba con el descenso, está cerca de la promoción.

Algunos de los 'grandes' del grupo, como Murcia o Hércules, no terminan de dar el paso para pelear por el ascenso. Tanto los alicantinos como los murcianos han visto frenada su reacción con Beto Company y Adrián Colunga. El Hércules cedía los tres puntos en el Rico Pérez y el Murcia también perdía en Santo Domingo. Se quedan en mitad de tabla.

El Eldense vio cómo el aplazamiento del partido en Villarreal le cortaba la dinámica positiva de las últimas jornadas. Aún así, el conjunto de Claudio Barragán puede aprovechar para recuperar a algún jugador y cargar pilas tras un exigente calendario. Este fin de semana tocará recibir al Alcorcón en el Nuevo Pepico Amat.