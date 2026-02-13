El viento aplaza en Elche al lunes la celebración del Carnaval y suspende los mercadillos del sábado

El Ayuntamiento de Elche ha informado este viernes que toda la programación de celebración del Carnaval que estaba programada para mañana sábado ha quedado aplazada a la tarde del próximo lunes.

El motivo: el riesgo de viento fuerte, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, que se prevé para mañana y que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar a partir de la próxima medianoche el avisa naranja, que indica riesgo importante de que el viento pueda ser fuerte.

“La fiesta de Carnaval en Plaza de Baix se traslada al lunes día 16 a partir de las 17:00 horas, aprovechando que es día no lectivo”, ha señalado en un comunicado el Ayuntamiento ilicitano.

También se cierran los parques y se cancelan los mercadillos

Además, en coordinación con la Policía Local, se ha determinado el cierre preventivo de todos los parques, huertos y huertos ecológicos del municipio.

Del mismo modo, se cancelan los mercadillos Plaza Madrid, Carrús-Toscar (plaza Barcelona) y San Antón, al tiempo que permanecerá cerrado el Centro Cívico de Candalix (Bailongo) y se suspenden las actividades deportivas, culturales y festivas al aire libre.

Desde el Ayuntamiento ilicitano se ha incidido en que el aviso naranja de la Aemet “estará activo durante todo el sábado”, que va a ser un día en el que no se descartan rachas de viento “que podrían suponer un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente en zonas de concentración de palmeras”.

Ante esa situación se ha recomendado a los ciudadanos no conducir vehículos, haciendo uso del transporte público; evitar transitar o permanecer cerca de árboles, cornisas, muro o andamios; asegurar macetas, toldos y objetos sueltos en balcones y terrazas; no realizar actividades al aire libre mientras dure el episodio de viento y extremar la precaución al conducir, especialmente en moto o bicicleta.