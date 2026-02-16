También ha generado problemas en el Medio y Alto Vinalopó

El viento provoca unas 200 incidencias atendidas en Elche durante el fin de semana

Sopla con rachas de más de 100 kilómetros por hora en el municipio ilicitano, más de 125 en la sierra de Crevillent y de 150 en puntos montañosos de Villena

David Alberola García

Elche |

Árbol arrancado por el viento en una calle de Aspe.
Árbol arrancado por el viento en una calle de Aspe. | Policía Local de Aspe

La caída de árboles, incluso de gran porte, el desprendimiento de placas solares, planchas metálicas o vallas metálicas y carteles publicitarios, así como contenedores de basura arrastrados en la calzada son algunas de las incidencias que el fuerte viento ha dejado este pasado fin de semana en los municipios de las tres comarcas del Vinalopó.

Sólo en Elche, se han acumulado en torno a 200 incidencias atendidas durante el sábado y ayer como consecuencia del viento. En el conjunto de la provincia han superado los 300 servicios.

Afortunadamente sólo ha habido que lamentar daños materiales.

Las rachas de viento superaron el sábado los 100 kilómetros por hora en áreas de Elche y ayer se acercaron a ello.

El viento también ha provocado decenas de incidencias en otras localidades como Aspe o en Pinoso. En esta última localidad obligó ayer a aplazar la celebración del Día del Villazgo, que tendrá lugar finalmente este próximo domingo.

En la sierra de Crevillent se han llegado a medir durante el fin de semana rachas de viento cercanas a los 125 kilómetros por hora y en la sierra de la Villa de Villena el viento ha llegado a soplar a cerca de 150 kilómetros por hora.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer