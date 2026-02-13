La crónica del tiempo

El fin de semana en Elche, Crevillent y Santa Pola: sábado con sol y viento; domingo con nubes y sin viento

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Mapa de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mapa de la Agencia Estatal de Meteorología. | Aemet

La comarca del Baix Vinalopó va a estar este viernes de nuevo en aviso amarillo por viento. Va a ser a partir de las 12:00 horas y esa situación se va a prolongar toda la tarde y durante la jornada de mañana sábado. Se pueden registrar rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

En Elche, Crevillent y Santa Pola se espera un día hoy en el que las nubes van a ir llegando conforme avance la mañana y en el que no se descarta que pueda llover de forma débil.

Las temperaturas máximas siguen descendiendo y se van a quedar por debajo de la barrera de los 20 grados centígrados, rondando los 18 grados.

Sábado con sol y viento; domingo con nubes y sin viento

El fin de semana del Día de San Valentín llega con un sábado en el que el sol va a lucir más que en los últimos días y en el que se vivirán temperaturas que seguirán su tendencia al descenso. El viento favorecerá las sensaciones de frío intenso.

La semana se va a despedir con un domingo en el que habrá más de nubosidad y las temperaturas ascenderán en una jornada en la que, en principio, el viento no pasará de moderado con alguna racha algo fuerte de manera puntual.

