Una empresa del Parque Científico de la UMH de Elche comercializa una zapatilla unisex fabricada con impresora 3D

Una empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha fabricado su primer modelo comercial de zapatos fabricado con impresoras 3D.

Se trata de la empresa la empresa ‘Callnak’ y su primer modelo es una zapatilla unisex que se fabrica bajo demanda. La mercantil lo ha entregado al Museo del Calzado de Elda, donde ha pasado a formar parte de su colección como testimonio de la evolución tecnológica y productiva del sector calzado.

A través de impresión 3D avanzada, Callnak diseña y elabora calzado personalizado, mediante el uso de materiales 100% reciclables, principalmente, TPU (poliuretano termoplástico) de alta calidad, que es un material conocido por su resistencia y flexibilidad. Como resultado, se obtienen zapatos conscientes, cómodos y resistentes producidos íntegramente en Elda.

Presentación del calzado fabricado con impresora 3D de la empresa del Parque Científico de la UMH de Elche. | UMH Elche

La empresa del Parque Científico de la UMH de Elche se encuentra en pleno proceso de ampliación de su capacidad productiva y en las próximas semanas van a contar con una granja de 50 impresoras 3D, lo que supondrá un salto relevante en escalabilidad y eficiencia, manteniendo su modelo de fabricación local.

Este crecimiento y la innovación del proyecto ha ido acompañado de hitos financieros clave como el cierre de una ronda de inversión privada por valor de 100.000 euros, destinada a reforzar su estructura, producción y desarrollo de marca. A esa financiación se suma la concesión de un préstamo ENISA (instrumento de financiación pública a largo plazo diseñado para apoyar a pymes y startups españolas con proyectos innovadores o viables) por valor de 100.000 euros que va a permitir acelerar su plan de crecimiento.