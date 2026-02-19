REFLEXIÓN DEL TÉCNICO DEL ELCHE

Sarabia, sobre el arbitraje: "Muchas veces no queremos justicia, sino que nos favorezcan..."

"El reglamento es del fútbol, no de los árbitros", indica el entrenador franjiverde

Felipe Canals

Elche |

Eder Sarabia da indicaciones durante el Barça-Elche.
Eder Sarabia da indicaciones durante el Barça-Elche. | La Liga

Eder Sarabia ha aprovechado la rueda de prensa previa al Athletic-Elche en San Mamés para dejar sobre la mesa una reflexión acerca del arbitraje. El técnico franjiverde, que tiene el propósito de no hablar de los colegiados este 2026, se ha extendido tras una pregunta sobre las simulaciones en el fútbol español.

"En el arbitraje estamos todos responsabilizados", ha afirmado Sarabia en referencia a colegiados, clubes, técnicos, jugadores... El preparador bilbaíno ha admitido que "muchas veces los clubes y los entrenadores no queremos justicia, sino que nos favorezcan". El técnico del Elche ha puesto como ejemplo los comunicados de las entidades cuando se ven perjudicados y ha añadido que "esto no sirve ni ayuda a ese problema".

"El reglamento es del fútbol y no de los árbitros", ha aseverado. A Eder Sarabia le gustaría que hubiese más 'feeling' con los colegiados para poder debatir "en un contexto sano" y llegar a acuerdos. "Estoy un poco triste porque este tipo de cosas no se van a dar", ha dejado claro.

Por ello, Sarabia prefiere centrarse en lo que puede controlar. O lo que es lo mismo, en sus jugadores y su equipo. Eso sí, ha dicho que desearía "que el fútbol fuese para listos y no para tramposos".

