NUEVA FECHA

El Villarreal 'B'-Eldense se disputará el miércoles 4 de marzo

Fue aplazado por el temporal en la provincia de Castellón

Felipe Canals

Elche |

El once del Eldense ante el filial del Villarreal.
El once del Eldense ante el filial del Villarreal. | CD Eldense

Miércoles 4 de marzo a las 18:30 horas. Es la nueva fecha que la Real Federación Española de Fútbol ha confirmado para la disputa del Villarreal 'B'-Eldense. El encuentro se debía haber disputado el pasado sábado, pero fue aplazado por la alerta roja por viento en la provincia de Castellón.

Para el Eldense la cita llegará tras el derbi contra el Hércules, previsto para el sábado 28 de febrero a las 21:00 horas. El calendario tan comprimido ha hecho difícil el encaje. Los dos conjuntos querían recuperar el encuentro lo más pronto posible. Ambos se encuentran en buena dinámica.

El equipo de Claudio Barragán, que lleva dos casi tres meses sin perder un partido en Liga, ya piensa en el choque contra el Alcorcón en el Nuevo Pepico Amat. Se lo perderán Fidel Chaves y Guille Macho por sanción. Se debería haber cumplido ante el filial del Villarreal, pero el aplazamiento lo impidió.

Está por ver la respuesta de la afición azulgrana de cara al choque del miércoles 4 de marzo. La parroquia del Eldense se iba a desplazar con cerca de 200 personas hasta la provincia de Castellón el pasado fin de semana. Ahora es una incógnita debido a que el partido se ha fijado en un día laborable.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer