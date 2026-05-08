Familias del colegio Princesa de Asturias de Elche planean movilizarse contra el cambio de su instituto de referencia

Familias de alumnos de los grupos de sexto curso de Primaria del colegio público Princesa de Asturias de Elche planean movilizarse tras la decisión de la Conselleria de Educación de cambiar la adscripción de ese centro al instituto Pere Ibarra, cuando hasta ahora, durante los últimos nueve años, los estudiantes del colegio que avanzan al ciclo educativo de Secundario lo cursaban en el instituto Victoria Kent.

Están afectados por esa situación más de 40 alumnos y los padres de se han unido en una plataforma. Se sienten “desamparados” y proyectan manifestarse en las próximas semanas. Critican que la decisión se ha adoptado con el apoyo del centro docente y la asociación de familias (de padres de alumnos) del mismo, de la que no forman parte todos los padres y madres de la comunidad educativa, al mismo tiempo que sostienen que la medida se ha apoyado sin consultarla con todos los afectados.

Además, inciden en que ese cambio de adscripción, ya para el curso 2026-2027, va a provocar que haya padres que tienen más de un hijo escolarizados que se van a ver obligados a llevar a cada uno de ellos a un instituto: uno al Victoria Kent y otro al Pere Ibarra. En esa situación hay 29 estudiantes que tienen un hermano cursos Secundaria en el instituto Victoria Kent y, por la medida acordada por la conselleria, van a tener que ir a clase a partir de septiembre al instituto Pere Ibarra.

El grupo de padres contrario al cambio de adscripción educativa del colegio Princesa de Asturias también critican que se haya comunicado el mismo en pleno proceso de escolarización.

Además, han explicado que el recurso de alzada que presentaron ante la conselleria contra esa resolución ha sido rechazado por lo que sólo les queda la vía de acudir a los tribunales, con el gasto económico que eso les generaría.

Asimismo, han denunciado que la inspección educativa les ha sugerido que en el proceso de escolarización en marcha soliciten sólo que sus hijos acudan al instituto Victoria Kent para así quedar en lista de espera únicamente en ese centro, evaluándose con ello la posibilidad de ampliar un grupo en el instituto Victoria Kent.

Sin embargo, los padres ven con temor esa posibilidad porque creen que, si sólo piden una opción y luego no se crea grupo en el Victoria Kent, no les queda más remedio que matricular a sus hijos en un centro de Secundaria mucho más lejano en su ubicación respecto a sus casas que lo que está el instituto Pere Ibarra.