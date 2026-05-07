'Fan zone', mascletá y recibimiento al autobús en la previa del Elche-Alavés

A medida que se acerca el día del Elche-Alavés, se van conociendo más detalles de cómo será la previa. No es un partido más y la afición franjiverde se está movilizando para arropar a los de Eder Sarabia en un encuentro que puede significar más de media permanencia.

Desde las 10:00 horas y hasta las 14:00 horas, habrá una 'fan zone' en la zona de Fondo Sur con música, barras y actividades para calentar el ambiente. La iniciativa está impulsada por el Elche, la Grada de Animación, la Federación de Peñas y el Ayuntamiento.

El gran momento se producirá en torno a las 12:00 horas, con la llegada del autobús del Elche al Martínez Valero. Como es habitual, llegará por la Avinguda de José Esquitino Sempere y girará hacia el estadio para acceder al interior del mismo. En ese instante está previsto el lanzamiento de una mascletà desde el parking.

Se espera a centenares de aficionados en el Martínez Valero desde horas antes del pitido inicial. El Elche quiere crear una atmósfera similar a la del duelo frente al Mallorca. En esa ocasión se varió el recorrido del autobús y los jugadores accedieron al estadio desde la Avenida Manuel Martínez Valero.