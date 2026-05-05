El PP vota en Elche “reafirmar” el derecho al aborto tras apoyar la petición de Vox de derogar la ley que lo regula aunque rechaza que se retire ese acuerdo

Los grupos municipales del PSOE, PP y Compromís per Elx han aprobado este martes en el pleno municipal “reafirmar el compromiso” del Ayuntamiento de Elche “con el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad en el marco de la legislación vigente”, así como “manifestar el rechazo” del consistorio “a la utilización de las instituciones públicas para promover discursos que cuestionen derechos fundamentales” o “cualquier forma de retroceso en materia de igualdad.

Esos tres acuerdos son siete de los que planteaba la Moción con la que el Grupo Socialista ha forzado la celebración de un pleno municipal extraordinario en el que, de forma monográfica, se ha abordado la Ley del Aborto vigente en España después de que en la sesión plenaria del pasado mes de marzo Vox y PP sumaran para aprobar una Moción defendida por la formación política ultraconservadora en la que se reclamó la derogación de esa ley del aborto.

La Moción defendida hoy por el PSOE planteaba la adopción de cuatro acuerdos más, de los que tres no han salido adelante como consecuencia del voto contrario del PP y Vox. Entre los puntos que han sido rechazados está “rechazar de manera expresa la Moción aprobada a instancias de Vox” hace dos meses; expresar el respaldo de la Corporación a la “Ley Orgánica 2/2010 y su reforma mediante la Ley Orgánica 1/2023” e “instar a la Generalitat Valenciana a garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazado en la sanidad pública”.

El séptimo de los acuerdos que recogía la Moción socialista era “dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España, el Senado y a la Generalitat Valenciana” y ha salido adelante también al recibir el voto favorable de los concejales del PP.

Los tres concejales de Vox ha votado en contra del conjunto de propuestas planteados.

Durante el debate de la Moción, el portavoz del PSOE, Héctor Díez, ha defendido que el posicionamiento adoptado por el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), en el mes de marzo votando a favor de la derogación de la Ley del Aborto “ha avergonzado” a la ciudad ilicitana, al tiempo que Esther Díez, portavoz de Compromís, ha atribuido esa situación a que el primer edil es “suficientemente ultra para posicionarse” en ese sentido.

El alcalde de Elche ha comenzado su intención pidiendo “perdón” pero sin aludir a ningún aspecto concreto, quedando a la interpretación individual si lo ha hecho o no por votar a favor de la derogación de la Ley del Aborto. Pablo Ruz sí ha dejado claro una vez más su postura en torno a la necesidad de “respetar todas las opiniones”.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Vox Aurora Rodil ha reiterado los postulados defendidos en el pleno municipal del pasado mes de marzo y ha incidido en que “el niño que está naciendo en el útero necesita protección”.